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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:35

Адвокат из Самары потребовала от клиента взятку за не привлечение к уголовной ответственности

В Самаре адвоката уличили в посредничестве во взяточничестве на сумму 600 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ближайшее время женщина предстанет перед судом

В ближайшее время женщина предстанет перед судом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении местного адвоката и ее супруга. Пару подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что обвиняемая предложила своей знакомой, которую доставили в отдел полиции после обыска, юридическую помощь. После этого она и ее супруг, действуя в качестве посредников, обратились к женщине с другим предложением - передать им взятку в размере 600 тысяч рублей за не привлечение к уголовной ответственности. Клиентка обратилась в полицию.

– Действуя уже в рамках оперативного эксперимента, 27 марта 2023 года женщина передала адвокату часть взятки в размере 100 тысяч рублей. После получения денег обвиняемые были задержаны, – информируют в СУ СК по Самарской области.

В ближайшее время супруги предстанут перед судом.

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