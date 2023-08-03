Адвокат из Самары потребовала от клиента взятку за не привлечение к уголовной ответственности

В ближайшее время женщина предстанет перед судом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении местного адвоката и ее супруга. Пару подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что обвиняемая предложила своей знакомой, которую доставили в отдел полиции после обыска, юридическую помощь. После этого она и ее супруг, действуя в качестве посредников, обратились к женщине с другим предложением - передать им взятку в размере 600 тысяч рублей за не привлечение к уголовной ответственности. Клиентка обратилась в полицию.

– Действуя уже в рамках оперативного эксперимента, 27 марта 2023 года женщина передала адвокату часть взятки в размере 100 тысяч рублей. После получения денег обвиняемые были задержаны, – информируют в СУ СК по Самарской области.

В ближайшее время супруги предстанут перед судом.

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