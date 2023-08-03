Появились сообщения о задержании главы Минздрава Самарской области Армена Беняна

Армен Бенян возглавляет областной Минздрав с июля 2020 года Фото: правительство Самарской области

В четверг, 3 августа 2023 года, появились сообщения о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Якобы в ведомстве сейчас работают сотрудники ФСБ и МВД. Однако источник "КП-Самара" в правоохранительных органах не подтвердил эту информацию.

- Ведутся следственные действия. О задержании министра речь пока не идет, - рассказал "Комсомолке" собеседник.

Почему правоохранители нагрянули в министерство здравоохранения Самарской области, пока неизвестно. "КП-Самара" продолжит следить за развитием событий.

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