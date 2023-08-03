В Самаре ищут подрядчика для подготовки проекта планировки 25 участков улиц

В Самаре распланируют территории, занимаемые многоквартирными жилыми домами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут того, кто подготовит проекты планировки территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами. Речь идет о 25 участках улиц. Заказчиком выступает департамент градостроительства. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимаемых МКД. Также нужно установить или изменить красные линии для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства.

Подрядчик должен будет подготовить проекты планировок для участков, расположенных в границах следующих улиц: Самарской, Чкалова, Садовой, Маяковского; 8 Марта, Красноглинского шоссе, Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова; Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Никитинской; Вольской, Калинина, Свободы, Ново-Вокзальной; Степана Разина, Ленинградской, Куйбышева, Пионерской; Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской; Коммунистической, Аксакова, Чернореченской, Спортивной, Маяковского; Самарской, Венцека, Садовой, Затонной; Пугачевской, Ставропольской, пер. Ташкентского, пр. Юных Пионеров; Ленинградской, Садовой, Венцека, Самарской; Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской; Степана Разина, Льва Толстого, Куйбышева, Некрасовской.

Также требуются проекты планировки для территорий в границах улиц: Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе; Буянова, Красноармейской, Никитинской, Льва Толстого; Молодогвардейской, Венцека, Самарской, Пионерской; пр. Карла Маркса, Энтузиастов, Центральной; Льва Толстого, Самарской, Некрасовской, Галактионовской; Венцека, Степана Разина, Пионерской, Алексея Толстого; Бобруйской, Измайловского пер., Южного проезда, Можайского пер.; Дальневосточной, Строителей, Олимпийской, Елизарова; пер. Утевского, Степной, Северной, Хасановской; Буянова, Рабочей, Никитинской, Красноармейской; Садовой, Льва Толстого, Ленинской, Некрасовской; Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, Льва Толстого; Ленинградской, Алексея Толстого, Венцека, Водников.

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут 22 августа. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 13 млн рублей. Выполнить работы подрядчик должен будет до 15 декабря 2023 года.

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