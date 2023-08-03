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НовостиОбщество3 августа 2023 10:14

Дмитрий Азаров прокомментировал следственные действия в отношении должностных лиц Минздрава

Сведения о разбирательствах в отношении руководства регионального Минздрава появились в четверг, 3 августа
Полина КАРПОВА
В регионе работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений ведется системно, подчеркнул глава региона. Фото: пресс-служба Минздрава

В регионе работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений ведется системно, подчеркнул глава региона. Фото: пресс-служба Минздрава

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал информацию о следственных действиях в отношении должностных лиц министерства здравоохранения Самарской области.

– Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу, – подчеркнул глава региона.

Напомним, этой весной губернатор отмечал, что у него накопился ряд вопросов к министерству. Об этом он заявил во время участия в коллегии Минздрава в апреле. По поручению Дмитрия Азарова в регионе была создана специальная комиссия Губернаторского контроля. Ее участники на постоянной основе работают с сигналами от жителей региона. За все время работы комиссия провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качеству предоставления медицинской помощи.