В Самаре пройдет ночной велозаезд со встречей рассвета

Протяженность веломаршрута в одну сторону составит 25 км Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Любители велосипедных поездок смогут насладиться пустыми улицами ночной Самары. В ночь с 5 на 6 августа в городе состоится веломарафон. Поучаствовать смогут все желающие.

Протяженность маршрута в одну сторону – 25 км. Заезд стартует в 23:30 5 августа с площади Революции. Также присоединиться к колонне велосипедистов можно будет в 00:30 6 августа на площади Кирова. Ровно в 1:00 оттуда все желающие отправятся за Кировский мост на холмы, где и планируется встреча рассвета. При движении по городу скорость составит 15-17 км/ч, на трассе она может увеличиться и до 20-25 км/ч в зависимости от погодных условий. Обратно велосипедисты планируют стартовать в 6:00.

Организаторы напоминают, что на мероприятии запрещен алкоголь. С собой необходимо иметь заряженные передний и задний велофонари, а также пенку, теплые вещи и дождевик или зонт, так как ночью температура может опуститься до 20 градусов.

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