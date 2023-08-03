Жители Самарской области назвали причины стресса на работе

Горожане назвали главные причины стресса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали о причинах стресса на рабочем месте. При этом, мнения у сотрудников и работодателей не сходятся.

По информации сервиса hh.ru, 10% жителей региона заявили, что находятся в сильнейшем стрессе, причем 38% респондентов отмечают, что уровень тревоги значительно увеличился по сравнению с 2021 годом. Главными причинами стресса у сотрудников: неуверенность в завтрашнем дне, новости и атмосфера в коллективе. Работодатели считают, что соискатели чаще переживают из-за большого объема работы и личных проблем.

Специалисты провели подобные опросы дважды – в 2021 году и в 2023 году. Два года назад руководство и атмосфера в коллективе были самыми популярными причинами стресса.