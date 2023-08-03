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НовостиОбщество3 августа 2023 12:36

Самарские инспекторы провели беседы с водителями о безопасной перевозке детей

В Самарской области дорожные полицейские напомнили водителям правила
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы пообщались с водителями

Инспекторы пообщались с водителями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции провели беседы с водителями о безопасной перевозке детей. Инспекторы остановили автолюбителей.

По информации пресс-службы ГИБДД России по Самарской области, дети в возрасте 7 лет в легковом автомобиле перевозятся в автокреслах, соответствующих весу и росту ребенка. Детей от 7 до 11 лет перевозят на заднем сиденье с использованием удерживающих устройств или с ремнями безопасности.

При этом, на переднем сиденье следует использовать детские автокресла. Удерживающие устройства надежно фиксируют детей и помогают защитить от тяжелых травм.