Самарские инспекторы провели беседы с водителями о безопасной перевозке детей

Инспекторы пообщались с водителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции провели беседы с водителями о безопасной перевозке детей. Инспекторы остановили автолюбителей.

По информации пресс-службы ГИБДД России по Самарской области, дети в возрасте 7 лет в легковом автомобиле перевозятся в автокреслах, соответствующих весу и росту ребенка. Детей от 7 до 11 лет перевозят на заднем сиденье с использованием удерживающих устройств или с ремнями безопасности.

При этом, на переднем сиденье следует использовать детские автокресла. Удерживающие устройства надежно фиксируют детей и помогают защитить от тяжелых травм.