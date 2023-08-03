В Самаре с 10 по 14 августа закроют проезд по участку пр. Кирова

Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре на несколько дней закроют движение транспорта неподалеку от шоколадной фабрики. Речь идет об участке в районе дома № 210 по проспекту Кирова – от улицы Стара-Загора до проспекта Карла Маркса.
- С 10 по 14 августа 2023 года будет ограничено движение транспорта в районе дома № 210 по проспекту Кирова. Это связано с проведением дорожных работ. Ограничение согласовано с департаментом транспорта, - сообщили в отделе ГИБДД по Самаре.
Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.
Напомним, 3 августа в Самаре перекрыли три участка дорог. Движение ограничили по Третьему проезду, улице Алексея Толстого и Ремесленному переулку. С 4 августа нельзя будет ездить по переулку Карякина и проезду 9 Мая. Это связано с работами по ремонту и модернизации теплосетей.
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