Участники акселератора вместе с наставниками будут работать над творческой концепцией и бизнес-моделью своего проекта / Фото: vk.com/remeslo_design

В Самарской области стартовал прием заявок на онлайн-акселератор «Путь ремесленника». Он продлится до 15 сентября 2023 года.

Акселератор «Путь ремесленника» - интенсивная онлайн-программа, рассчитанная на восемь недель. В течение этого времени участники вместе с наставниками будут работать над творческой концепцией и бизнес-моделью своего проекта. Предусмотрены лекции и индивидуальные консультации от экспертов из сфер дизайна, бизнеса и ремесленничества.

Участниками расширенной программы акселератора станут 25 ремесленников, которые пройдут конкурсный отбор. Всем остальным, кто не попадет в основной список, будет доступно бесплатное участие в лекционной онлайн-программе. В декабре для 25 участников, работающих с наставниками, будет организован практический воркшоп с профессиональной фотосессией ремесленных изделий.

Узнать больше об акселераторе и подать заявку на бесплатное участие мастерам, ремесленникам, рукодельницам, крафтовым предпринимателям и представителям НХП можно на сайте.

Организаторы акселератора «Путь ремесленника» в Самарской области: клуб самарских рукодельниц, ДК «Заря» в партнерстве с Агентством по развитию малых территорий «Цель 11». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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