В Самаре завершили демонтажные работы в одной части здания бывшего кинотеатра «Россия»

Рабочие закончили демонтаж в той части здания, где будут располагаться сцены и поворотные платформы Фото: администрация Самары

В Самаре завершился очередной этап реконструкции бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, 15. Рабочие закончили демонтаж в той части здания, где будут располагаться сцены и поворотные платформы. В четверг, 3 августа, глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт объекта, где планируют разместить молодежный драматический театр «Мастерская».

– Все механизмы уже заказаны, они изготавливаются индивидуально под размеры здания. Сейчас идет усиление фундамента остающейся части здания. В ближайшем будущем начнем копать котлован под подсценное пространство. С каждой стороны появятся по два пристроя, в которых будут размещаться сцена, репетиционный зал, гримерные, помещения для артистов, офисы, - поделился результатами работы директор подрядной организации Сергей Арзамасцев.

В следующем году будет облагорожена и прилегающая к театру территория – бульвар по улице Чернореченской. За это преображение проголосовали жители в ходе прошедшего весной рейтингового голосования.

Напомним, на первом этаже здания оборудуют большой зрительный зал с поворотной сценой на 218 мест. Также там разместят выставочный зал и буфет. На втором этаже сделают малый зал на 85 мест, репетиционный зал, детскую театральную студию и другие помещения.

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