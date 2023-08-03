Самарца привлекут к обязательным работа за ложный донос

Местный житель потратил деньги на личные нужды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель понесет ответственность за ложный донос. Правоохранители рассмотрели уголовное дело.

По информации прокуратуры Самарской области, в 2022 году горожанин получил 350 тысяч рублей как малоимущий по социальному контракту. Мужчина потратил 212 тысяч рублей на личные нужды. Желая перенести срок отчета, злоумышленник решил совершить заведомо ложный донос о совершении преступления. В июне текущего года он обратился в полицию и сообщил, что из его кошелька украли 357 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в видео 100 часов обязательных работ.