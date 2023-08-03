Самарская область представит достижения региона на выставке-форуме на ВДНХ

Достижения региона представят на выставке на ВДНХ. Фото: предоставлены пресс-службой выставки Россия.

В Самарской области готовятся к масштабной выставке-форуму «Россия», которая состоится в Москве. Она пройдет в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Выставка призвана продемонстрировать достижения страны в отраслях экономики, промышленности, энергетики, АПК, транспорта, строительства, науки и культуры, а также показать положительный опыт развития регионов. Участником мероприятия станет Самарская область. Посетители экспозиций смогут познакомиться с изменениями в губернии, городской среде и туризме. Помимо красивой экспозиции, регион представит общественные инициативы и проекты жителей региона.

Мероприятие состоится на выставочной площадке ВДНХ. Многофункциональному пространству нет аналогов в мире. На территории в 325 га разместили исторические павильоны, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства.