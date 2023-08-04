Самый большой помидор и овощные костюмы покажут на «Сызранском помидоре»

Кулинарам нужно записать видео длительностью до пяти минут приготовления блюд с использованием томатов. Фото: администрация Сызрани

В Самарской области 19 августа в 16:00 состоится традиционное мероприятие «Сызранский помидор» в городе Сызрань. Организаторы пригласили местных жителей присоединиться к конкурсам. Об этом сообщает официальный канал региона.

Всего на городском празднике организуют шесть конкурсов. В номинации «Сызранский гигант» могут участвовать все, кто вырастил большой помидор. Для этого нужно позвонить по телефону 8(8464)99-95-07 и принести овощ для взвешивания. До 15 августа каждый должен сделать фотофиксацию рекорда летнего сезона 2023 года на ул. Советской, 92.

Участникам номинации «Школа Томачо» предлагают поделиться интересным помидорным рецептом. Кулинарам нужно записать видео длительностью до пяти минут приготовления блюд с использованием томатов и опубликовать ролик на своей странице ВКонтакте с хештегом #ШколаТомачо2023.

Для «Карнавальной винегреции» надо придумать яркий карнавальный костюм и поучаствовать в праздничном дефиле на центральной площадке парка «Гномик». А в рамках «Помидорного царства» на аллее детского парка «Гномик» можно сделать необычный арт-объект на помидорную тематику.

Последняя номинация «Экомаска» предполагает создание уникальной маски из природных материалов или вторсырья, которая посвящена экобренду города сызранскому помидору и другим овощным культурам. Всех победителей ждут подарки. Узнать подробности можно по телефонам: 8(8464)999-507, 8(8464) 999-490.

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