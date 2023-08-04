Стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса начала работу в Самаре

Участники определят модель управления кампусом, профиль и направления его специализации. Фото: министерство экономразвития СО

В четверг, 3 августа, в Самаре стартовала стратегическая сессия по созданию в регионе международного межвузовского кампуса. Ее участниками стали более 350 человек – это представители федеральных министерств и институтов развития, бизнеса, вузов и научного сообщества региона, а также члены областного правительстве,

– Участникам предстоит совместно определить модель управления кампусом, профиль и направления его специализации, а также актуализировать дальнейшие шаги по реализации этого масштабного проекта, – пояснили в правительстве Самарской области.

В рамках сессии, которая продлится два дня, будут представлены два проекта, разработанные молодежью. Это «Цифровая Вселенная кампуса» от самарских студентов в сфере информационных технологий, а также проект благоустройства территории вокруг кампуса. Разработчики предлагают создать парк рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена».

Напомним, кампус на 5 тысяч мест будет построен в рамках концессионного соглашения, которое было подписано между региональным правительством и ООО «ПроКампус № 1» (входит в ГК «ПроШкола», ВЭБ.РФ) на ПМЭФ-2023. В проект инвестируют более 39 млрд. рублей.

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