В Самаре 44% горожан считают себя интернет-зависимыми

С уменьшением возраста, самарцы чаще отмечают у себя симптомы интернет-зависимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 44% местных жителей причислили себя к интернет-зависимым. Такие данные опубликовал сервис SuperJob после проведения опроса.

Из 44% полностью уверенны, что сильно зависят от гаджетов, 13%, а вот 31% ответили, что скорее уверены. Еще 56% утверждают, что не страдают цифровой зависимостью, из них 36% – скорее убеждены, а 20% считают так однозначно.

Согласно опросу, с уменьшением возраста, самарцы чаще отмечают у себя симптомы интернет-зависимости. Так, о сильном влиянии на себя интернета говорят 53% опрошенных моложе 34 лет и 35% респондентов старше 45 лет.

Оказывается, 43% горожан периодически устраивают себе отдых от гаджетов и интернета. 12% отказываются на несколько часов ежедневно, 11% – на несколько раз в неделю, 9% – несколько раз в месяц, 6% – только пару раз в год. 57% не практикуют такую практику частично из-за необходимости быть на связи по работе, а частично не представляю жизни без гаджетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.