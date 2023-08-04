В Самаре передали в суд дело обвиняемого в мошенничестве адвоката Паулова

Андрею Паулову может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом адвокат региональной палаты адвокатов Андрей Паулов. Его обвиняют особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, адвокат предложил своему подзащитному оформить фиктивную справку о наличии психического заболевания. Это помогло бы освободить его от отбывания наказания. Юрист пообещал повлиять на сотрудников ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» за вознаграждение в 2,5 млн рублей. Он обманул своего подзащитного — такой возможности у него не было.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Кировский районный суд. Отметим, что адвокату Андрею Паулову может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал