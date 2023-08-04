В пяти районах Самары снесут 12 аварийных домов за 26,7 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 14 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на выполнение работ по сносу 12 аварийных жилых домов в пяти районах города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет департамент управления имуществом Самары. На необходимые услуги готовы выделить почти 27 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 26 769 257 рублей.

Объявление было размещено 3 августа, окончание подачи заявок запланировано на 14 августа, а победителя выберут 16 августа. Подрядчик должен будет выполнить работы в Кировском, Самарском, Ленинском, Железнодорожном и Куйбышевском районах в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Снести собираются дом № 11 по ул. Красноармейской, дом № 272 по ул. Ленинской, дом № 8, корпус 4 по ул. Чернореченской, дом № 86 по ул. Галактионовской, дом № 4В по ул. Никитинской.

Также сносу подлежат дом № 58 по ул. Советской, дом № 3 по ул. Енисейской, дома № 60 и № 60а по пер. Ташкентский, дом № 52В по ул. Каховской, дом № 3 по ул. Рижской и дом № 3 по переулку Узенький.

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