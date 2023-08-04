Жителям исторического центра придется в течение двух недель купаться в тазиках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители центра Самары на две недели останутся без горячей воды. Подачу ресурса приостановят на время текущего ремонта тепловых сетей Самарской ГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Так, с 8 по 21 августа 2023 года не будет горячей воды в домах и организациях, расположенных в границах следующих улиц: Куйбышева, Алексея Толстого, Венцека, Водников, Ленинградской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой, Галактионовской, Рабочей, Красноармейской, Чапаевской, Фрунзе, Братьев Коростелевых, Маяковского, Волжского проспекта, Первомайской, Полевой и Циолковского.

В рамках ремонта пройдут гидравлические испытания. Теплосети проверят на прочность повышенным давлением теплоносителя. Жителей Самары просят быть внимательнее и осторожнее в этот период: не приближаться к трубам надземной прокладки и тепловым камерам, к местам парения и просадки грунта. Кроме того, нельзя оставлять машины и другое имущество в охранных зонах теплотрасс.

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