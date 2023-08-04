В Самаре завершается благоустройство еще одного двора на ул. Стара-Загора

Во дворе на ул. Стара-Загора появились современная детская площадка и новые парковочные места Фото: администрация Самары

В Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» стало на один облагороженный двор больше. Глава Кировского района Игорь Рудаков совместно с жителями проверил качество работы подрядчиков. Этой информацией поделилась городская администрация.

– Общая площадь благоустройства порядка 6 тыс. кв. метров. В целом от жителей только положительные отзывы. Есть пара замечаний, но объект еще не принят, поэтому проработаем с подрядчиком, – рассказал Игорь Рудаков.

Работы подходят к своему концу во дворе по улице Стара-Загора, 267б, 267в, 267г, 267д, 267е, 267ж. Здесь уже завершилось строительство парковки по губернаторскому проекту «СОдействие».

Отметим, в настоящее время в Кировском районе областной столицы ведутся работы по облагораживанию 6 дворов по федеральной программе и еще 4 заявки по губернаторскому проекту «СОдействие».

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