В Самарской области модернизируют 34 офиса центра занятости населения

В центрах занятости Самарской области запустят электронную очередь Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в рамках национального проекта «Демография» ведутся комплексные работы по совершенствованию центров занятости населения. Регион вошел в число 17 пилотных субъектов РФ, в которых проводятся подобные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Мы начинаем работать по новым стандартам. И гражданин, и работодатель могут получить в центрах занятости целый комплекс услуг, направленных на решение вопросов, с которыми они обратились в службу занятости, – поделилась министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. Она посетила объекты, чтобы лично оценить ход ремонта.

В центрах занятости будет работать электронная очередь. Для комфортного ожидания появятся современные залы и зоны приема посетителей. Изменения коснутся и организации работы отделов – они будут действовать в формате кадровых центров. Модернизация офисов планируется в Новокуйбышевске, Чапаевске, Богатовском, Борском, Кошкинском, Елховском, Исаклинском и других районах. Завершить ремонт планируется в третьем квартале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал