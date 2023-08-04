В Самаре умер известный журналист Евгений Чубачкин

Евгений Чубачкин работал в газете "Будни" и вел криминальную хронику / Фото: sjrs.ru

В четверг, 3 августа 2023 года, в Самаре скоропостижно скончался журналист Евгений Чубачкин. Он умер на 54-м году жизни, сообщает пресс-служба областного отделения Союза журналистов России.

Евгений Чубачкин работал в газете «Будни», где вел криминальную хронику и был автором многих известных публикаций. В последнее время он трудился в пресс-службе одной из строительных компаний Самарской области. Также Евгений Чубачкин занимался литературной деятельностью. Он — автор таких книг, как «Ремесло окаянное», «Самарская губерния – край родной» (1, 2 части), «Конструктор космической верфи», «Два года в аду», «Встать! Суд идет!», «Скорая помощь спешит на помощь», «Во имя жизни без наркотиков», «Томашев колокол», «По самарским чудесам» (в соавторстве). Также был автором публикаций журнала «Самарские судьбы».

— Евгений Анатольевич запомнился коллегам как талантливый журналист, большой профессионал, ответственный, отзывчивый человек, добрый товарищ. Светлая память, — отметили представители Союза журналистов.

Прощание с Евгением Чубачкиным состоится в субботу, 5 августа, в 10.00, по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корпус 1, прощальный зал № 3 (пересечение улиц Дзержинского и Партизанской).

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Евгения Чубачкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал