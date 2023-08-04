Самарцев предупредили об отключениях холодной воды с 8 по 11 августа 2023 года

В городе отключат холодную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о предстоящих отключениях холодной воды. Специалисты проведут ремонтно-профилактические работы с 8 по 11 августа 2023 года.

По информации «РКС-Самара», сотрудники компании проведут замену задвижек, воду отключат с 22:00 8 августа до 05:00 9 августа по адресам: проспект Карла Маркса, 49, 55, 59, 59А; улица Тухачевского,80, 82, 84, 88, 90, 151, 157, 163, 165, 167, 171, 183, 185, 201Б, 219, 224; улица Киевская, 13, 15, 15А, 15Б, улица Дачная, 10А, 10Б; улица Первая Белорецкая, 142-185; улица Сакко и Ванцетти, 20-56; улица Временная, 1-45; улица 2-я Новая, 1, 2А-22; улица Московская, 58-91; улица Лунная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

8 августа также проведут техническое присоединение к центральному водопроводу с 09:00 до 20:00. Холодную воду отключат на улице Советской Армии, 169, 171, проспекте Карла Маркса, 247, 249, 207, 209, 211, 213.

9 августа запланирована замена задвижки. Холодную воду отключат с 09:00 до 17:00 по улицам Невской, 1, 3, 5, 7; улице Молодогвардейской, 225, 244; улице Лесной, 9, 11, 11а.

Возможна замена задвижек 11 августа. Воду отключат с 10:00 10 августа до 06:00 11 августа по проспекту Карла Маркса 426, 428, 430, 434, 436, 442, 444, 438.