В Самаре готовность поликлиники в Куйбышевском районе превысила 80%

Совсем скоро поликлиника начнет работу. Фото: министерство здравоохранения

В Самаре готовность поликлиники в Куйбышевском районе составила 80%. Специалисты завершили отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, строительство поликлиники в микрорайоне Волгарь началось в 2021 году. В здании планируют разместить женскую консультацию, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых.

В поликлиники продолжат работать сотрудники из других структурных подразделений – около 100 человек. Еще 50 специалистов примут на работу.