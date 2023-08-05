Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:03

Три женщины пострадали в ДТП с КАМАЗом в Самарской области

В Сергиевском районе Chevrolet Cruze врезался в грузовик во время обгона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Авария произошла днем 4 августа.

Авария произошла днем 4 августа.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП произошло в Сергиевском районе Самарской области в пятницу, 4 августа 2023 года. В районе трех часов дня на дороге «Урал – Сергиевск – Челно-Вершины» столкнулись Chevrolet Cruze и КАМАЗ. Пострадали три женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель Chevrolet Cruze на 36 км дороги во время обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с КАМАЗом, который поворачивал налево, - уточнили в полиции.

Все три пострадавшие женщины - 1955, 1974 и 1975 годов рождения – находились в легковом автомобиле. Об их состоянии информации нет.