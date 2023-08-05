Три женщины пострадали в ДТП с КАМАЗом в Самарской области

Авария произошла днем 4 августа. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП произошло в Сергиевском районе Самарской области в пятницу, 4 августа 2023 года. В районе трех часов дня на дороге «Урал – Сергиевск – Челно-Вершины» столкнулись Chevrolet Cruze и КАМАЗ. Пострадали три женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель Chevrolet Cruze на 36 км дороги во время обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с КАМАЗом, который поворачивал налево, - уточнили в полиции.

Все три пострадавшие женщины - 1955, 1974 и 1975 годов рождения – находились в легковом автомобиле. Об их состоянии информации нет.