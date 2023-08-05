В Тольятти 5 августа тушат низовой лесной пожар на площади 20 гектаров

Погибших и пострадавших нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесу в Комсомольском районе Тольятти днем в субботу, 5 августа 2023 года, тушат низовой пожар. Пламя охватило 20 гектаров. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о низовом лесном пожаре в районе улицы Бориса Коваленко поступило в 13:31. Привлечены 49 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и семь единиц техники, - говорится в сообщении.

Кроме того, к месту ЧП со станции «Самара» направили пожарный поезд.

Напомним, в Самарской области до 31 октября действует особый противопожарный режим. В лесах региона запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, сжигать мусор на дачах и т.д.