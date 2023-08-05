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НовостиПроисшествия5 августа 2023 13:01

Больше 300 человек тушат низовой пожар в Самарской области

В районе Тольятти полыхает крупный низовой пожар, который тушат 319 человек, 45 машин и поезд
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Площадь, пройденная огнем по траве, - 10 гектаров.

Площадь, пройденная огнем по траве, - 10 гектаров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный низовой пожар в районе Тольятти тушат уже 319 человек и 45 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

- Площадь, пройденная огнем по траве, - 10 гектаров. Площадь активного горения – 5,85 гектара, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Дополнительно к тушению пожара привлекли аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС и пожарный поезд по станции «Самара». Погибших и пострадавших нет.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:31. Сначала с огнем боролись 49 человек и 18 единиц техники, сейчас эти числа увеличились.