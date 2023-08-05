Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 17:22

Из-за неисправного самолета в Самаре на 17 часов задержали рейс в Новый Уренгой

Самолет Самара – Новый Уренгой не смог вылететь 5 августа из аэропорта Курумоч из-за технической неисправности
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Самолет должен улететь ночью в воскресенье, 6 августа.

Самолет должен улететь ночью в воскресенье, 6 августа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском аэропорту Курумоч на 17 часов задержали рейс в Новый Уренгой, который выполняет авиакомпания Red Wings. Задержка связана с технической неисправностью самолета, который должен был вылететь в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- Авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Проходит размещение пассажиров в гостинице, - уточнили в ведомстве.

Самолет должен был вылететь в 9:20 по самарскому времени в субботу, 5 августа, однако не сделал этого. Вылет перенесли на 2:30 воскресенья, 6 августа. В Курумоче сейчас помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.