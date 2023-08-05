Из-за неисправного самолета в Самаре на 17 часов задержали рейс в Новый Уренгой

Самолет должен улететь ночью в воскресенье, 6 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском аэропорту Курумоч на 17 часов задержали рейс в Новый Уренгой, который выполняет авиакомпания Red Wings. Задержка связана с технической неисправностью самолета, который должен был вылететь в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- Авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Проходит размещение пассажиров в гостинице, - уточнили в ведомстве.

Самолет должен был вылететь в 9:20 по самарскому времени в субботу, 5 августа, однако не сделал этого. Вылет перенесли на 2:30 воскресенья, 6 августа. В Курумоче сейчас помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.