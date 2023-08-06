Машина всмятку, паренек погиб: иномарка жестко врезалась в «девятку» в Тольятти

Молодой водитель умер в больнице. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти после ДТП с иномаркой погиб молодой парень на «девятке». Авария произошла в воскресенье, 6 августа, в 11.45 на улице Дзержинского.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, водитель Haval H2 1955 года рождения двигался по ул. Дзержинского со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Ворошилова.

- В районе дома № 46А по ул. Дзержинского на регулируемом перекрестке с ул. Ворошилова при повороте налево он не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21093, который двигался во встречном направлении, - рассказали в полиции.

За рулем «девятки» находился паренек, которому лишь 1 августа исполнилось 19 лет. После столкновения отечественная легковушка наехала на бордюр и врезалась в световую опору.

Паренька доставили в больницу, однако медики, к сожалению, не смогли ему помочь. По данным собственных источников «КП-Самара молодой человек скончался в больнице. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего