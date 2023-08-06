Еще один пожар зафиксировали в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти горит поле рядом с железной дорогой. Сообщениями о возгорании и кадрами с места ЧП очевидцы поделились в социальных сетях 6 августа около четырех часов дня.

- Горит поле и железная дорога в Комсомольске на дачах, - сообщили очевидцы. – Огонь уже перешел на сторону леса.

Также очевидцы сообщают, что пожарные уже приехали на место возгорания, однако пока огонь продолжает бушевать.

Напомним, также в Тольятти со вчерашнего дня тушат крупный пожар в лесничестве. Огонь прошел поти 72 га, прежде чем был локализован, сейчас открытое горение ликвидировали.

Кроме того, в воскресенье с утра пожарные также тушат огонь в Автозаводском районе. Там открытое горение уже тоже ликвидировано.