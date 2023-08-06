60 тысяч клеток в чайной ложке: врач-неонатолог объяснила пользу грудного вскармливания

Врачи рекомендуют кормить ребенка грудью до двух лет и более Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач-неонатолог высшей категории Татьяна Зубарева, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой, рассказала о пользе грудного вскармливания. Специалист объяснила, почему оно укрепляет здоровье малыша.

Медик посоветовала кормить детей грудным молоком до 2 лет, отметив, что кормление ребенка молоком матери до 6 месяцев считается жизненно необходимым.

- В первую тысячу дней жизни ребенка происходит программирование обменных процессов на уровне ДНК, - рассказала Татьяна Зубарева. - Материнское молоко — идеальный вид питания, способный обеспечить оптимальное развитие ребенка в этот период.

Как отметила специалист, грудное молоко легко усваивается, снижает частоту инфекционных заболеваний у ребенка, способствует развитию у малыша речи и когнитивных способностей.

- Одна чайная ложка грудного молока содержит около 60 тысяч клеток, включая питательные вещества, противомикробные, противовоспалительные, противогрибковые, пробиотики и пребиотики, гормоны и факторы роста, иммуноглобулины и стволовые клетки, - говорит самарский врач. - Стволовые клетки могут замещать любую ткань и защищают ребенка от различных болезней, восстанавливают поврежденные ткани.