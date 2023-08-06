Подозрительного мужчину задержали прохожие. Фото: скрин видео

В Самаре на пляже 9-й просеки отдыхающие отобрали у мужчины три гранаты. Сообщения об этом появились в социальных сетях вечером 6 августа.

- Мужика с гранатами на пляже 9-ой просеки остановили прохожие. Отобрали 3 штуки, неизвестно, боевые ли они, - написали очевидцы.

По данным собственных источников «КП-Самара», речь идет о страйкбольных гранатах. Мужчина никому не угрожал, просто положил их в кусты, вероятно, чтобы искупаться. Однако прохожие проявили бдительность и задержали подозрительного человека

- Указанные предметы опасности не представляют, - сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.