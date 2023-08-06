Мужчина чуть не утонут на Вилоновском спуске. Фото: соцсети

В Самаре на Вилоновском спуске отдыхающие спасли пьяного, который тонул в Волге. Трагедия чуть не произошла днем в воскресенье, 6 августа. О случившемся очевидцы сообщили в социальных сетях.

- Вилоновский спуск. Мужчина сильно кричал, чуть не утонул, - написал в соцсетях очевидец.

К счастью, помощь пришла вовремя. К терпящему бедствие самарцу подплыли другие отдыхающие на матрасе и вытащили его на плавсредство.

- Пострадавший потом лежал на берегу и долго приходил в себя, - рассказали очевидцы. – Сейчас его состояние стабильное. Нельзя плавать пьяным.