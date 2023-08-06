Житель Тольятти похитил золотую цепочку, обидевшись на сломанные очки

На преступника завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти похитил чужую золотую цепочку, обидевшись на сломанные очки. Теперь ему придется нести ответственность за грабеж. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В конце июля в полицию обратился 39-летний тольяттинец, который пожаловался, что с него сорвали золотую цепочку на улице Свердлова. Мужичина признался – дескать, распивал на улице алкоголь вместе с малознакомым мужчиной. Во время общения между ними возник конфликт. В итоге новый знакомый сорвал золотую цепочку тольяттинца и рванул наутек.

Злоумышленника нашли по видеокамерам. Опера узнали ранее судимого за имущественные преступления 27-летнего местного жителя и задержали его. Дома у задержанного обнаружили ту самую цепочку. При опросе злоумышленник вину в содеянном признал и пояснил, что потерпевший случайно задел его очки. Очки сломались, их хозяин разозлился и сорвал цепочку.

Теперь на обидчивого злоумышленника завели уголовное дело за грабеж.