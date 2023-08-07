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НовостиОбщество7 августа 2023 5:06

Самарчанка лишилась 25 тысяч рублей из-за сообщения

В Самаре женщина стала жертвой злоумышленников
Алена ПРОВКИНА
Безработная лишилась накоплений

Безработная лишилась накоплений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Согласно опубликованным данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 40-летняя женщина получила сообщение с предложением перейти на удаленную работу. Сотрудники должны были корректировать и исправлять текст. Местная жительница решила откликнуться на объявление и стала следовать указаниям неизвестного. Потерпевшая установила приложение, ввела логин и пароль, после чего произошло списание.

Самарчанка лишилась 25 тысяч рублей. Безработная поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.