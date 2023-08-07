В Самаре руководство фирмы не выплатило сотрудникам более 100 тысяч рублей

Работодатель в 2023 году оставил своих сотрудников без зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации. Его подозревают в полной невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2023 году руководство компании, которая занимается продажей оборудования для водоснабжения, не выплатило работникам зарплату. Сумма долга превысила 100 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.

Следователи отмечают, что целью уголовного преследования за подобное преступление является не отправка неплательщика в колонию, а восстановление справедливости и возвращение пострадавшим гражданам денег.

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