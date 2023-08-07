В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывающегося от органов дознания

Подозреваемого передали полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники Росгвардии во время патрулирования областного центра задержали преступника. К правоохранителям за помощью обратилась местная жительница.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, самарчанка рассказала, что недавно неизвестный мужчина совершил хищение товара из магазина. Происшествие случилось в одном из супермаркетов в Самарском районе. Правоохранители начала поиску подозреваемого. Через 20 минут росгвардейцы заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием.

Стражи правопорядка задержали горожанина. Проверив его личность, оказалось, мужчина находится в розыске, поскольку скрылся от органов дознания. Подозреваемого передали полицейским.