Фасад стадиона «Солидарность Арена» покрасят в Самаре почти за 2 млн рублей

Подрядчик должен будет покрасить фасад самарского стадиона до 1 ноября 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре покрасят фасад стадиона «Солидарность Арена». Сейчас идет поиск подрядчика, который выполнит необходимые работы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГАУ СО «Самара Арена». В какой цвет покрасят фасад стадиона, не уточняется. Оттенок подрядчик должен будет согласовать с заказчиком. Срок выполнения работ – 60 календарных дней, но не позднее 1 ноября 2023 года. Гарантия должна составить 12 месяцев.

Итоги электронного аукциона должны подвести 21 августа 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,75 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.