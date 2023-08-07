Самарец предстанет перед судом за незаконное хранение запрещенных веществ

Мужчина забрал наркотики из гаражного массива. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции получили информацию о местном жителе, у которого при себе есть запрещенные вещества. Правоохранители прибыли по указанному адресу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который добровольно достал наркотики из кармана куртку. Задержанные ранее уже был судимы за совершение краж и грабежей. Подозреваемый признался, что купил наркотики в интернете и забрал их из «тайника-закладки» в гаражном массиве.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Уголовное дело передали в районный суд.