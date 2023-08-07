Желтый уровень опасности из-за жары сохраняется в Самарской области

Самарцев призывают быть осторожнее в жару и не проводить много времени под солнцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первой половине новой рабочей недели жара будет продолжать господствовать в Самарской области. С 8 по 10 августа 2023 года в регионе будет стабильно держаться +30...+33 градуса. Об этом сообщило Приволжское УГМС.

Столбики термометров в регионе не собираются снижаться. Так, желтый уровень опасности в Самарской области сохранится и на этой неделе. Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, жителям и гостям Самары и области следуют соблюдать ряд правил.

ГУ МЧС по Самарской области советуют не забывать о головных уборах и пить достаточное количество воды. При желании позагорать стоит выбирать время в первой половине дня и после шести вечера, когда риск пострадать от палящего солнца минимальный.

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