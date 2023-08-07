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НовостиОбщество7 августа 2023 10:39

В Самаре после жалоб в соцсетях закрыли опасный колодец

Объект представлял опасность для детей
Анастасия ПИГИНА
Колодец на улице Ставропольской стоял открытым в течение двух недель / Фото: ЦУР

Колодец на улице Ставропольской стоял открытым в течение двух недель / Фото: ЦУР

В Самаре на улице Ставропольской, 153 долгое время находился ничем не закрытый колодец. Он создавал опасность для детей, которые по неосторожности могли в него провалиться. Местные жители опубликовали в соцсетях фото, на которой ребенок заглядывает в открытый люк. Снимок не остался без внимания.

– Открытый колодец уже две недели. Год ждать или больше, пока закроют? Во дворе очень много детей. Вода из колодца скоро через край пойдет уже! Примите, пожалуйста, меры! – написали горожане в социальных сетях.

Региональный ЦУР быстро отреагировал на проблему самарцев с аварийным колодцем. Опасный люк сразу закрыли по временной схеме, а через день установили стационарную крышку.

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