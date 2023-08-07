В Самарской области из-за столкновения легковушек пострадал 7-летний ребенок

Пострадавшего госпитализировали. Фото: ГИБДД Тольятти

В городе Тольятти Самарской области из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадал ребенка. 7-летнего школьника госпитализировали.

По информации ГИБДД Тольятти, 40-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Лада Калина» по улице Бурлацкой со стороны трассы М-5 «Урал». Во время движения женщина-водитель столкнулась с автомобилем «Шевроле Нива», за рулем которого находился 53-летний водитель. В результате столкновения, пострадал 7-летний пассажир отечественной легковушки.

По словам водителя, ребенок был пристегнут ремне безопасности. Это помогло уберечь его от получения более серьезных травм.