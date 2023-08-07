Объемная фотовыставка будет работать на ж/д вокзале Самары до конца года

Конструктивной особенностью выставки стали огромные двухметровые кубы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на железнодорожном вокзале Самара открылась объемная фотовыставка «20 лет ОАО «РЖД». На ней собраны художественные фотоснимки, на которых запечатлена работа железнодорожного транспорта в исторических и современных реалиях с одинаковых ракурсов.

— Конструктивной особенностью выставки стали огромные двухметровые кубы, которые полностью вписываются в современное пространство железнодорожного вокзала Самара, возведенного в стиле хай-тек, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Все желающие могут рассмотреть на фотографиях железнодорожные вокзалы и платформы, пассажирские и грузовые составы, современные высокотехнологические решения и технологии прошлых лет.

Отмечается, что география проекта охватывает Самару, Ульяновск, Уфу, Пензу, и другие станции. Выставка будет работать до конца 2023 года на третьем этаже вокзала Самара в зале ожидания пассажиров.

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