Жители Самары считают, что чиновники должны ездить на российских автомобилях

Идею оценили 78% горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент РФ Владимир Путин предложил пересадить чиновников на автомобили российского производства. Жители Самары оценили эту инициативу. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Согласно результатам исследования, идею поддержали 78% горожан. Они уверены, что отечественные автомобили отличаются хорошим качеством и заслуживают поддержки.

– Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера, – приводит слова самарцев SuperJob.

Больше всего инициативу главы государства поддержали жители в возрасте старше 45 лет (81%). А вот 17% самарцев высказались против идеи. Они уверены, что этот вопрос – не самый насущный, есть другие проблемы, требующие срочного решения.

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