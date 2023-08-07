Из Самары отправили очередную партию гуманитарного груза в зону СВО

Бойцам СВО отправили одежду, спальные мешки и вещи, необходимые для обустройства военного быта / Фото: Единая Россия

В понедельник, 7 августа 2023 года, из Самары отправили очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО. В сборе помощи приняли участие волонтеры «Единой России».

Две фуры по 20 тонн повезут на передовую спальные мешки, средства гигиены, носки, футболки, нательное белье, а также полиэтиленовую пленку в рулонах и электронную технику. Все это передадут военнослужащим 2-й общевойсковой гвардейской армии и 73-го полка, где служат самарцы. Активное участие в формировании очередной партии гуманитарной помощи принял депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Гутенев.

Отметим, гуманитарный конвой уже направляется к месту назначения. По пути к нему присоединится автомобиль «Нива». Его очень ждут на передовой.

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