В Самарской области в Волге утонула 6-летняя девочка

С начала купального сезона в Самарской области утонули 27 человек, в том числе четыре ребенка Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 6 августа 2023 года, на реке Волге в Ставропольском районе произошло ЧП. У острова Соляный утонула 6-летняя девочка.

- В 20:36 поступило сообщение, что очевидцы извлекли из Волги на острове Соляный погибшую девочку 2017 года рождения. Еще раз напоминаем жителям: будьте предельно внимательными вблизи водоемов и следите за детьми, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Еще один смертельный случай произошел днем в понедельник, 7 августа 2023 года, у села Дубовый Колок в Кинель-Черкасском районе. В пруду Восточный утонул 57-летний мужчина. Его достали из воды сотрудники поисково-спасательной службы.

Всего с начала купального сезона в Самарской области произошло 34 происшествия. В результате этих ЧП погибли 27 человек, в том числе четверо детей.

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