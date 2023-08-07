В Самаре введут дополнительную остановку для автобуса №83

Маршрут работает с 1 июня Фото: администрация Самары

Власти Самары скорректируют автобусный маршрут №83. Соответствующее решение было принято по просьбам жителей. Об этом сообщили в мэрии.

– С 15 августа планируем добавить остановку в том месте, где автобус поворачивает с улицы Дальней на Арену 2018 со стороны стадиона. Сейчас там люди выходят и идут через подземный переход. Чтобы этот маленький крючок убрать, мы скорректировали маршрут, – рассказал заместитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

На текущий момент на маршруте работает два автобуса, однако власти не исключают, что в дальнейшем количество подвижного состава будет увеличено. Такую меру примут в случае нехватки транспорта. На текущий момент необходимости в этом нет.

Напомним, маршрут №83 работает с 1 июня 2023 года. Он обеспечивает транспортное обслуживание стадиона «Солидарность Самара Арена» и дачных массивов.