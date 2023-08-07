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НовостиОбщество7 августа 2023 15:08

Производство Lada Largus планируется перенести из Тольятти в Ижевск

АвтоВАЗ временно приостановит выпуск всего семейства Lada Largus
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На предприятии поделились масштабными планами

На предприятии поделились масштабными планами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АвтоВАЗ планирует временно приостановить выпуск всего семейства Lada Largus. Это связано с переносом производства данной модели из Тольятти в Ижевск. Процесс хотят завершить во втором квартале 2024 года.

– Причина паузы с выпуском Lada Largus – планы по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей - Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta, – информируют в компании.

При этом в августе текущего года предприятие планирует выпустить 635 автомобилей Lada Largus в Автограде. Не менее масштабные планы и на Ижевск – там к концу года должны произвести опытную партию электромобилей Lada e-Largus.