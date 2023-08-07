В селе Самарской области обнаружили вспышку лейкоза крупного рогатого скота

Заболевание было выявлено на одной из местных животноводческих ферм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вспышку лейкоза крупного рогатого скота обнаружили в селе Суринск Шигонского района. В связи с этим на территории населенного пункта был установлен карантин. Информация следует из постановления департамента ветеринарии Самарской области.

Согласно документации, заболевание было выявлено на одной из местных животноводческих ферм. Она была признана эпизоотическим очагом. На территории, где действует карантин, запрещен вывоз восприимчивых животных, совместное содержание больных и здоровых особей, сбор молока в общую емкость. Помимо этого, участок нельзя посещать посторонним людям.

Карантин будет отменен после того, как из очага вывезут больных животных, а также после убоя последнего больного и инфицированного животного.