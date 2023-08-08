В Самаре пройдет маркет-фестиваль местных фабрик и дизайнеров одежды

В Самарской области пройдет маркет-фестиваль. Фото: пресс-служба Правительства СО.

В Самарской области пройдет маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» с 25 по 27 августа 2023 года. Самарцы представят продукцию местных фабрик и дизайнеров одежды.

Задачу провести мероприятие поставил глава региона Дмитрий Азаров в марте 2022 года. Сама идея фестиваля принадлежит местным производителям. В первый раз маркет-фестиваль собрал 100 участников из региона, которые представили одежду, обувь, ткани, фурнитуру, а также швейное оборудование. Всего за три дня площадку посетило более 25 000 человек. Фестиваль признали одним из ключевых мероприятий по продвижению местной продукции.

- Конечно, мы заинтересованы поддерживать самарских производителей в разных сферах. Это и наши уникальные промышленные производства, высокотехнологичная инновационная, пищевая промышленность. Уверен, что фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самарской области даст толчок развитию целых направлений – дизайнерских школ, малого и среднего бизнеса на территории нашего региона. А это новые рабочие места, современные технологии производства, повышение качества и конкурентоспособности на радость всем жителям региона, - отметил глава региона.

В этом году мероприятие пройдет в ТК «Гудок» и в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Фестиваль поможет не только продать местные марки, но и объединит участников индустрии в сообщество, в котором они смогут вытроить новые связи. В число участников попали крупные производители и фабрики, дизайнеры, ателье и мелкосерийные производители обуви. Ежегодное проведение мероприятия поспособствует созданию сети магазинов под знаком «Самарской продукт».

В программе: пленарная сессия, круглые столы, открытая конференция регионального ритейла, выставка-продажа продукции, мастер-классы и показы сезонных коллекций. Все подробности указаны на официальном сайте.