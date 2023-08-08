В полиции проверят сообщения об этнической малолетней банде в Тольятти

Отмечается, что один из упоминаемых в публикации парней установлен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях появилась информация об этнической малолетней банде в Тольятти, которая терроризирует русских подростков в городе.

Судя по информации в интернете, два азербайджанца вымогают деньги у русских школьников в городе Тольятти. Авторы поста отмечают, что банда может насчитывать большее количество членов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе полиции.

— По факту выявленной в интернете публикации о том, что в Тольятти якобы группа подростков совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетних жителей города сотрудники проводят проверку, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Также отмечается, что один из упоминаемых в публикации парней установлен. Сотрудники полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.

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